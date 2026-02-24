Paella géante et repas dansant Moncrabeau

Paella géante et repas dansant

Paella géante et repas dansant Moncrabeau samedi 7 mars 2026.

Paella géante et repas dansant

Salle des sports Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

L’ Académie des menteurs propose une soirée Paella géante et repas dansant animée par l’orchestre Baïlamor.
Réservation avant le 3 mars.   .

Salle des sports Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 77 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paella géante et repas dansant

L’événement Paella géante et repas dansant Moncrabeau a été mis à jour le 2026-02-21 par OT de l’Albret