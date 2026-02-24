Paella géante et repas dansant Moncrabeau

Paella géante et repas dansant

Salle des sports Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – –

L’ Académie des menteurs propose une soirée Paella géante et repas dansant animée par l’orchestre Baïlamor.

Réservation avant le 3 mars. .

Salle des sports Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 77 83

