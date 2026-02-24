Paella géante et repas dansant Moncrabeau
Paella géante et repas dansant Moncrabeau samedi 7 mars 2026.
Paella géante et repas dansant
Salle des sports Moncrabeau Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’ Académie des menteurs propose une soirée Paella géante et repas dansant animée par l’orchestre Baïlamor.
Réservation avant le 3 mars. .
Salle des sports Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 77 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Paella géante et repas dansant
L’événement Paella géante et repas dansant Moncrabeau a été mis à jour le 2026-02-21 par OT de l’Albret