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AGENDA · Salettes

Paëlla géante Salettes

samedi 11 juillet 2026 · Salettes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place des tilleuls
Ville
43150 Salettes
Département
Haute-Loire
Tarif
20 20 20 Menu comprenant: paëlla, fromage, dessert, vin, café.

Salettes

Paëlla géante

Place des tilleuls Salettes Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Menu comprenant: paëlla, fromage, dessert, vin, café.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Paëlla géante organisée par le comité des fêtes de Salettes.
Repas sur réservation avant le 4/07 (menu à 20€)
Paella / fromage / dessert / vin / café
Ambiance musicale
  .

Place des tilleuls Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 55 16 15 

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English :

Giant paella organized by the Salettes Festival Committee.
Meals by reservation only before July 4 (menu: 20?)
Paella / cheese / dessert / wine / coffee
Live music

L’événement Paëlla géante Salettes a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal