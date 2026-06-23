Informations pratiques

Salettes

Paëlla géante

Place des tilleuls Salettes Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Menu comprenant: paëlla, fromage, dessert, vin, café.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Paëlla géante organisée par le comité des fêtes de Salettes.

Repas sur réservation avant le 4/07 (menu à 20€)

Paella / fromage / dessert / vin / café

Ambiance musicale

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Place des tilleuls Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 55 16 15

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English :

Giant paella organized by the Salettes Festival Committee.

Meals by reservation only before July 4 (menu: 20?)

Paella / cheese / dessert / wine / coffee

Live music

L’événement Paëlla géante Salettes a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal