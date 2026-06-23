Paëlla géante Salettes
samedi 11 juillet 2026 · Salettes
Informations pratiques
Salettes
Paëlla géante
Place des tilleuls Salettes Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Menu comprenant: paëlla, fromage, dessert, vin, café.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Paëlla géante organisée par le comité des fêtes de Salettes.
Repas sur réservation avant le 4/07 (menu à 20€)
Paella / fromage / dessert / vin / café
Ambiance musicale
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Place des tilleuls Salettes 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 55 16 15
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English :
Giant paella organized by the Salettes Festival Committee.
Meals by reservation only before July 4 (menu: 20?)
Paella / cheese / dessert / wine / coffee
Live music
L’événement Paëlla géante Salettes a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal