Paëlla Parc du Château Saint-Andiol
Paëlla Parc du Château Saint-Andiol samedi 6 juin 2026.
Saint-Andiol
Paëlla
Samedi 6 juin 2026. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Paëlla organisée par le Club Taurin Lou Bouvaou
Venez déguster une paëlla accompagnée de fromage, salade et d’un dessert. Tarif 20€ réservation au 06 15 89 27 24 .
Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24
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English :
Paëlla organized by Club Taurin Lou Bouvaou
L’événement Paëlla Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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