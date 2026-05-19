Paëlla Parc du Château Saint-Andiol

Saint-Andiol

Paëlla

Samedi 6 juin 2026. Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Paëlla organisée par le Club Taurin Lou Bouvaou

Venez déguster une paëlla accompagnée de fromage, salade et d’un dessert. Tarif 20€ réservation au 06 15 89 27 24 .

Parc du Château Arènes municipales Christian Massard Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 89 27 24

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English :

Paëlla organized by Club Taurin Lou Bouvaou

L’événement Paëlla Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence