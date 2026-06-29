Informations pratiques

Étagnac

PAH- Les Monuments à la bougie, ETAGNAC, CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE

château de Rochebrune Étagnac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous sur place

Le château de Rochebrune a été édifié entre le XIe et le XIIIe siècle pour protéger la principauté de Chabanais.

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château de Rochebrune Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

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Rochebrune Castle was built between the 11th and 13th centuries to protect the Principality of Chabanais.

L’événement PAH- Les Monuments à la bougie, ETAGNAC, CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE Étagnac a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine