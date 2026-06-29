PAH- Les Monuments à la bougie, ETAGNAC, CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE Étagnac
samedi 8 août 2026 · Étagnac
Informations pratiques
Étagnac
PAH- Les Monuments à la bougie, ETAGNAC, CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE
château de Rochebrune Étagnac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous sur place
Le château de Rochebrune a été édifié entre le XIe et le XIIIe siècle pour protéger la principauté de Chabanais.
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château de Rochebrune Étagnac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Visit the Site
Rochebrune Castle was built between the 11th and 13th centuries to protect the Principality of Chabanais.
L’événement PAH- Les Monuments à la bougie, ETAGNAC, CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE Étagnac a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine