Informations pratiques

Exideuil-sur-Vienne

PAH Les Monuments à la bougie, EXIDEUIL-SUR-VIENNE, L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

Place de l’église Exideuil-sur-Vienne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Rendez-vous sur place

Construite à la fin du XIIe siècle, l’église Saint-André dépendait de l’abbaye de Lesterps.

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Place de l’église Exideuil-sur-Vienne 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

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Built at the end of the 12th century, the Church of Saint-André was under the jurisdiction of Lesterps Abbey.

L’événement PAH Les Monuments à la bougie, EXIDEUIL-SUR-VIENNE, L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ Exideuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine