PAH Les Monuments à la bougie, EXIDEUIL-SUR-VIENNE, L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ Exideuil-sur-Vienne
samedi 1 août 2026 · Exideuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Exideuil-sur-Vienne
PAH Les Monuments à la bougie, EXIDEUIL-SUR-VIENNE, L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Place de l’église Exideuil-sur-Vienne Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Rendez-vous sur place
Construite à la fin du XIIe siècle, l’église Saint-André dépendait de l’abbaye de Lesterps.
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Place de l’église Exideuil-sur-Vienne 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
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Built at the end of the 12th century, the Church of Saint-André was under the jurisdiction of Lesterps Abbey.
L’événement PAH Les Monuments à la bougie, EXIDEUIL-SUR-VIENNE, L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ Exideuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine