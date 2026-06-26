Informations pratiques

Chasseneuil-sur-Bonnieure

PAH-Les visites de quartiers, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, LE QUARTIER DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE

Place de l’église Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La présence de deux voies romaines tendent à prouver que Chasseneuil-sur-Bonnieure était importante à l’époque

gallo-romaine.

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Place de l’église Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

The presence of two Roman roads suggests that Chasseneuil-sur-Bonnieure was an important town during the

Gallo-Roman period.

L’événement PAH-Les visites de quartiers, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, LE QUARTIER DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine