PAH-Les visites de quartiers, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, LE QUARTIER DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE Chasseneuil-sur-Bonnieure
jeudi 16 juillet 2026 · Chasseneuil-sur-Bonnieure
Informations pratiques
Chasseneuil-sur-Bonnieure
PAH-Les visites de quartiers, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, LE QUARTIER DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE
Place de l’église Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
La présence de deux voies romaines tendent à prouver que Chasseneuil-sur-Bonnieure était importante à l’époque
gallo-romaine.
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Place de l’église Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
The presence of two Roman roads suggests that Chasseneuil-sur-Bonnieure was an important town during the
Gallo-Roman period.
L’événement PAH-Les visites de quartiers, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, LE QUARTIER DE L’ÉGLISE ET DE L’HÔTEL DE VILLE Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine