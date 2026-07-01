Informations pratiques

Chabanais

PAH- Visite d’Entreprise Chabanais, la centrale Hydroélectrique

Place du Marché couvert Chabanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 14:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Gérée par Eceba, filiale du groupe Eiffage, la centrale hydroélectrique occupe un ancien moulin à farine et a fait l’objet d’importants travaux en 2022.

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Place du Marché couvert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Managed by Eceba, a subsidiary of the Eiffage group, the hydroelectric power station occupies a former flour mill and will undergo major refurbishment in 2022.

L’événement PAH- Visite d’Entreprise Chabanais, la centrale Hydroélectrique Chabanais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine