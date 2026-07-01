PAH- Visite d’Entreprise Chabanais, la centrale Hydroélectrique Chabanais
mardi 21 juillet 2026 · Chabanais
Informations pratiques
Chabanais
PAH- Visite d’Entreprise Chabanais, la centrale Hydroélectrique
Place du Marché couvert Chabanais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 14:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Gérée par Eceba, filiale du groupe Eiffage, la centrale hydroélectrique occupe un ancien moulin à farine et a fait l’objet d’importants travaux en 2022.
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Place du Marché couvert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Managed by Eceba, a subsidiary of the Eiffage group, the hydroelectric power station occupies a former flour mill and will undergo major refurbishment in 2022.
L’événement PAH- Visite d’Entreprise Chabanais, la centrale Hydroélectrique Chabanais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine