PAILHÈS DEN VERT Pailhès
PAILHÈS DEN VERT Pailhès samedi 25 avril 2026.
PAILHÈS DEN VERT
Rue des Cévennes Pailhès Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sur la Place des Cévennes de 9h à 17h, est organisé un marché de producteurs.
– Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants
– Atelier jardinage
– Marché bio de produits du terroir, artisanat
– Plantes aromatiques et comestibles
– Animation enfants
– Buvette et restauration sur place
– Entrée libre et gratuite
Sur la Place des Cévennes de 9 h à 17h, est organisé un marché de producteurs.
– Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants
– Atelier jardinage
– Marché bio de produits du terroir, artisanat
– Plantes aromatiques et comestibles
– Animation enfants
– Buvette et restauration sur place
– Entrée libre et gratuite .
Rue des Cévennes Pailhès 34490 Hérault Occitanie mapailhes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the Place des Cévennes from 9am to 5pm, a farmers’ market is organized.
– Flower, plant, tree and seedling market
– Gardening workshop
– Organic market with local produce and crafts
– Aromatic and edible plants
– Children’s entertainment
– Refreshments and snacks on site
– Free admission
L’événement PAILHÈS DEN VERT Pailhès a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT AVANT-MONTS