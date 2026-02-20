PAILHÈS DEN VERT

Rue des Cévennes Pailhès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sur la Place des Cévennes de 9h à 17h, est organisé un marché de producteurs.

– Marché aux fleurs, plantes, arbres et plants

– Atelier jardinage

– Marché bio de produits du terroir, artisanat

– Plantes aromatiques et comestibles

– Animation enfants

– Buvette et restauration sur place

– Entrée libre et gratuite

Rue des Cévennes Pailhès 34490 Hérault Occitanie mapailhes@wanadoo.fr

English :

On the Place des Cévennes from 9am to 5pm, a farmers’ market is organized.

– Flower, plant, tree and seedling market

– Gardening workshop

– Organic market with local produce and crafts

– Aromatic and edible plants

– Children’s entertainment

– Refreshments and snacks on site

– Free admission

L’événement PAILHÈS DEN VERT Pailhès a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT AVANT-MONTS