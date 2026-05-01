Paillettes et Plumes Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux

Amathay-Vésigneux

Paillettes et Plumes

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:45:00

Date(s) :

2026-05-22

COMEDIE MUSICALE

Initialement imaginé comme un simple tour de chant, le projet a grandi pour devenir une comédie musicale sincère et pleine de vie.

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Au cœur de l’EHPAD Les Nuits Blanches , une vieille cabotine voit ses souvenirs ressurgir au fil des rencontres. Entre Aline l’aide-soignante, Rose l’infirmière et l’étonnante musicothérapeute Aneth, le quotidien se transforme… en chansons.

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C’est un spectacle qui parle de nous c’est tendre, un peu piquant et surtout très humain. Que vous aimiez les belles histoires ou que vous ayez simplement envie de partager un moment de convivialité, ce projet est fait pour vous.

́ ́ Le Théâtre de l’Enchanteur accueille ce bel événement, mais ne gère pas les réservations. .

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 58 02 93

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English : Paillettes et Plumes

L’événement Paillettes et Plumes Amathay-Vésigneux a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON