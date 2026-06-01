PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN Le Crès
PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN Le Crès vendredi 26 juin 2026.
Le Crès
PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN
D67 Le Crès Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le vendredi 26 juin 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à la Guinguette Massillan au Crès pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Le vendredi 26 juin 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à la Guinguette Massillan au Crès pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Au programme
Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)
Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination
Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager
Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art
• Thème classique 80 modèles à peindre pour la détente
Sur réservation .
D67 Le Crès 34920 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com
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English :
On Friday, June 26, 2026 from 7pm to 9:30pm, join us at the Guinguette Massillan in Le Crès for a unique evening where paintbrushes and glasses meet!
L’événement PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN Le Crès a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER
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