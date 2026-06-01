PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN Le Crès vendredi 26 juin 2026.

Le Crès

PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN

D67 Le Crès Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le vendredi 26 juin 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à la Guinguette Massillan au Crès pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Le vendredi 26 juin 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à la Guinguette Massillan au Crès pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Au programme

Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)

Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination

Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager

Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art

• Thème classique 80 modèles à peindre pour la détente

Sur réservation .

D67 Le Crès 34920 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

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English :

On Friday, June 26, 2026 from 7pm to 9:30pm, join us at the Guinguette Massillan in Le Crès for a unique evening where paintbrushes and glasses meet!

L’événement PAINT & DRINK À LA GUINGUETTE MASSILLAN Le Crès a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER