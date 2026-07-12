Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Fronton Municipal du bourg Mimizan
mardi 18 août 2026 · Fronton Municipal du bourg · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Pala en famille au fronton de Mimizan bourg
Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Pala en famille
A partir de 6 ans
De 10h à 12h
Tarif 8,40 € par famille dans la limite de 4 personnes par famille
Max Limité à 4 familles
réservation sur https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
Fronton Municipal du bourg Avenue de la gare Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Pala en famille au fronton de Mimizan bourg
L’événement Pala en famille au fronton de Mimizan bourg Mimizan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Mimizan
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