Palestra: Incubadora Espaço Empreendedor, Salão Rosa, CCJE/ UFES, Vitória

Palestra: Incubadora Espaço Empreendedor Mardi 2 juin, 18h00 Salão Rosa, CCJE/ UFES

Inscrição gratuita

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T23:00:00+02:00 – 2026-06-03T02:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T23:00:00+02:00 – 2026-06-03T02:00:00+02:00

O Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), por meio da disciplina Gestão de Instituição e Serviços Arquivísticos, ministrada pelo professor Luiz Carlos da Silva, convida toda a comunidade acadêmica e o público interessado para participar da palestra intitulada “Incubadora Espaço Empreendedor”.

O evento tem como propósito promover reflexões sobre inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de projetos institucionais, destacando a importância das incubadoras como espaços estratégicos para o fortalecimento de ideias, iniciativas e ações voltadas ao desenvolvimento profissional e organizacional. A palestra proporcionará aos participantes uma oportunidade de ampliar conhecimentos acerca das práticas de gestão, inovação e empreendedorismo aplicadas ao contexto acadêmico e institucional.

A atividade será realizada no dia 02 de junho, no Auditório Manoel Vereza, no horário das 18h às 22h, reunindo estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados em discutir temas relacionados à gestão, inovação e empreendedorismo no âmbito universitário e social.

A palestra será proferida por Marcelo Roberto Sarcinelli, gerente executivo da Superintendência de Projetos e Inovação, profissional com experiência na área de desenvolvimento de projetos e incentivo à inovação. Sua participação contribuirá para o compartilhamento de experiências, conhecimentos e perspectivas sobre a atuação das incubadoras e o papel do empreendedorismo na construção de oportunidades e soluções inovadoras.

O evento é destinado ao público em geral, especialmente aos docentes e discentes dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia, buscando incentivar o diálogo interdisciplinar e fortalecer a integração entre ensino, gestão, inovação e empreendedorismo no ambiente acadêmico.

Salão Rosa, CCJE/ UFES Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória – ES Vitória 29075-910 Goiabeiras Espírito Santo [{« type »: « link », « value »: « https://www.even3.com.br/incubadora-espaco-empreendedor-723607/ »}]

Palestra sobre Incubadora Espaço Empreendedor, com Marcelo Roberto Sarcinelli, voltada ao público geral e aos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia. Arquivologia Inovação e gestão Arquivística

Lucas Host