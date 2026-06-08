Palmes au pied pour une balade aquatique Rue du Port Erquy lundi 10 août 2026.

Erquy

Palmes au pied pour une balade aquatique

Rue du Port Maison de la mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Avec Histoire d’eau, explorez les fonds marins du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel à la cadence de vos battements de jambes.

A partir de 8 ans. Niveau débutant. Matériel fournis .

Rue du Port Maison de la mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 50 65 24

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English :

L’événement Palmes au pied pour une balade aquatique Erquy a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat des Caps