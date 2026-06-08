Palmes au pied pour une balade aquatique Rue du Port Erquy
Palmes au pied pour une balade aquatique Rue du Port Erquy lundi 10 août 2026.
Erquy
Palmes au pied pour une balade aquatique
Rue du Port Maison de la mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Avec Histoire d’eau, explorez les fonds marins du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel à la cadence de vos battements de jambes.
A partir de 8 ans. Niveau débutant. Matériel fournis .
Rue du Port Maison de la mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 50 65 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Palmes au pied pour une balade aquatique Erquy a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat des Caps
À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)
- Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée Erquy 12 juin 2026
- R’Classique aux jardins Erquy 13 juin 2026
- Découverte du char à voile Maison de la mer Erquy 13 juin 2026
- Sortie Nature avec Monsieur Jean- Moules sauvages du phare Ouest Erquy 15 juin 2026
- Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée Erquy 17 juin 2026