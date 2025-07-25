Paname Comedy Club Le Touquet-Paris-Plage

Paname Comedy Club Le Touquet-Paris-Plage vendredi 6 mars 2026.

Paname Comedy Club

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation

exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs

humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou

tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.

Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus

réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour

découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.

Durée du spectacle 1h30 .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l'Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

