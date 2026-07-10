Panayotis Pascot – Entre deux | Humour Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 20:45 – 22:00

Gratuit : non De 29 € à 44 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Adulte, Etudiant, Jeune Public

Chroniqueur, auteur et comédien, Panayotis Pascot a fait de son regard aiguisé sur la vie et de son humour fin une signature unique.« Ça y est, je crois que je suis officiellement un adulte… et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu ! Être enfant, c’était incroyable ; avoir un enfant, ça doit être magnifique… Mais entre les deux, je ne suis pas sûr de comprendre le concept », confie l’artiste, pour qui l’humour est la meilleure arme face à la désillusion.Entre confidences intimes, observations sociales et fulgurances sarcastiques, il interroge cette période « entre les deux ». Avec une écriture précise et un sens aigu de l’autodérision, il aborde l’enfance, la dépression, l’homosexualité, la quête de sens ou le désir de parentalité. On rit, on réfléchit, on s’identifie à ces questionnements universels. — “Jouissif de drôlerie, de sincérité et de maîtrise.” TTTT Télérama — Texte et jeu : Panayotis PascotProduction : JMD Production, Pillow Lava

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr



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