Panier à contes Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Jeune Public

Nos animaux de compagnie font partie intégrante de notre vie de famille. Mais que font-ils quand on ne les regarde pas ? Que diraient-ils s’ils pouvaient parler ? Depuis de nombreuses années, l’association AILE (Action Intercommunale pour la Lecture et l’Éveil de l’enfant) invite les enfants à venir écouter des contes et des histoires dans les médiathèques du Pellerin, de la Montagne et de Saint-Jean-de-Boiseau.À la médiathèque George-Sand du Pellerin, cinq séances annuelles joliment appelées « Panier à Contes» permettent aux enfants, à partir de 3 ans, accompagnés de leurs parents, de venir découvrir des contes et des histoires originales.Samedi 13 juin à 11h, rendez-vous à la médiathèque George-Sand du Pellerin, les conteuses de l’’association AILE proposent d’emmener petits et grands à la découverte des aventures de nos animaux préférés.À partir de 3 ans, sur inscription.Entrée libre> Médiathèque George-Sand

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



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