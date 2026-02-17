Exposition Handiclap Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

S’inscrivant dans la programmation de la 39ème édition du Festival Handiclap, le service solidarité de la ville du Pellerin vous invite, du 6 juin au 4 juillet, à découvrir les œuvres d’artistes, valides et en situation de handicap, lors d’une exposition collective à la médiathèque George-Sand. Depuis ses débuts, le festival Handiclap, piloté par l’APAJH44, favorise la rencontre des publics et l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap par l’expression artistique.Avec cet objectif d’accessibilité de la culture par tous et pour tous, le festival fédère autour de lui des associations, des personnes et des organismes partageant cette aspiration. En ce sens, depuis de nombreuses années, le Centre Communal d’Action Sociale du Pellerin partage les valeurs d’Handiclap et intègre sa programmation avec l’organisation d’une belle exposition d’artistes locaux.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



