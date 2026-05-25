Les courses de caisses à savon reprennent la piste au Pellerin ! Rue de l’Eglise, Le Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Après le succès des précédentes éditions, les courses de caisses à savon feront leur grand retour dimanche 5 juillet, à partir de 10h, pour une nouvelle journée placée sous le signe de la créativité, de la bonne humeur et des sensations fortes. Pour l’occasion, la rue de l’Église se transformera une nouvelle fois en véritable piste de course, accueillant pilotes, bolides artisanaux et spectateurs venus profiter d’un rendez-vous aussi festif que spectaculaire. Des descentes aussi folles que créatives Du haut de la rue de l’Église jusqu’au rond-point René-Coty, les équipages s’élanceront dans une descente pleine de surprises à bord de leurs engins faits maison.Décorations originales, costumes décalés, concepts improbables et créativité débordante : chaque caisse à savon est unique et promet un spectacle aussi amusant qu’impressionnant.Selon le nombre de participants, trois à quatre courses rythmeront la journée, offrant autant d’occasions d’admirer l’ingéniosité des équipes et l’esprit festif qui font le succès de cette manifestation. Un événement convivial et familial Au-delà de la compétition, les courses de caisses à savon sont avant tout un moment de partage et de convivialité apprécié des habitants.Petits et grands pourront profiter d’une journée animée, ponctuée de surprises et de moments spectaculaires, dans une ambiance joyeuse et décontractée.L’après-midi, une fanfare viendra accompagner les courses pour apporter une touche musicale et festive au bord de la piste.Plus d’infos sur https://course-caisses-à-savon-le-pellerin.fr

Rue de l’Eglise, Le Pellerin Le Pellerin 44640

https://course-caisses-à-savon-le-pellerin.fr



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