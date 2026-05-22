Parcours de l’Art à la Pell La Petite évasion Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 11:00 –

Gratuit : non

Samedi 30 et dimanche 31 mai, de 11h à 19h, à l’occasion du week-end de la fête des mères, le parcours artistique L’Art à la Pell revient pour sa 5? édition et vous invite à une balade créative au cœur du bourg du Pellerin. Maisons, jardins et ateliers se transforment en lieux d’exposition où artistes et artisans d’art vous ouvrent leurs portes. Munis de votre plan, laissez-vous guider au fil des rues et partez à la découverte d’univers singuliers, de savoir-faire et de rencontres.Cette année, le parcours se renouvelle avec de nouveaux lieux et de nouveaux participants, pour une promenade encore plus surprenante.Une pause gourmande, salée ou sucrée, vous attend dans le jardin de La Petite Évasion, et quelques surprises viendront ponctuer la déambulation.Un rendez-vous à ne pas manquer (il n’y aura pas d’édition l’année prochaine) et une belle occasion de découvrir les prémices d’un nouveau projet porté par Céline Cholet, organisatrice de l’événement.Plus d’infos à l’adresse lartalapell@gmail.com> De la place de l’église à la place du Commandant l’Herminier.

La Petite évasion Le Pellerin 44640



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