La fête à Sissou Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin
La fête à Sissou Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin dimanche 31 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 12:00 –
Gratuit : non Tout public
Samedi 30 et dimanche 31 mai, le café associatif Au Trois Francs Six Sous pousse les murs et investit la rue Sourdille, les halles et l’espace public pour une fête joyeuse, généreuse et pleine de surprises. Au programme : spectacles, entre-sorts, concerts, animations, musiciens zélés, des comédiens incarnés, des artistes farfelus, le tout imaginé et porté par les bénévoles de la Fête à Sissou.Temps fort du samedi : la Chanson de Minuit, un moment collectif et empli d’émotions qui réunira, chanteurs ou non à l’unisson.Le dimanche midi, place à la convivialité : une grande tablée festive s’installe dans la rue. Chacun apporte son pique-nique et profite des spectacles en partageant le repas. Ce week-end festif se clôturera par un concert pour les enfants.? Bar ouvert en continu tout le week-end, bar-gloriette sous les halles, bar enfants le dimanche, petite restauration, huîtres…> Rue du Dr-Sourdille, au Trois Francs Six Sous et sous les halles du Pellerin
Bar associatif 3 Francs 6 Sous Le Pellerin 44640
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