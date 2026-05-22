Panique au cirque Théâtre du Risorius Saint-Parize-le-Châtel
Panique au cirque Théâtre du Risorius Saint-Parize-le-Châtel samedi 12 septembre 2026.
Saint-Parize-le-Châtel
Panique au cirque
Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel Nièvre
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-19
Découvrez Panique au cirque , un spectacle tendre et malicieux proposé par le Théâtre du Risorius.
Entre marionnettes, jeu d’acteur et chansons, petits et grands dès 3 ans plongent dans l’univers joyeux et décalé du cirque pour un moment plein de surprises et de bonne humeur.
Informations et Réservations: 06 80 06 31 94 et risorius.mail@gmail.com et sur notre site: www.risorius.org .
Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 31 94 risorius.mail@gmail.com
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English : Panique au cirque
L’événement Panique au cirque Saint-Parize-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Pierre Magny-Cours