Panique au cirque Théâtre du Risorius Saint-Parize-le-Châtel

Saint-Parize-le-Châtel

Panique au cirque

Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel Nièvre

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-19

Découvrez Panique au cirque , un spectacle tendre et malicieux proposé par le Théâtre du Risorius.

Entre marionnettes, jeu d’acteur et chansons, petits et grands dès 3 ans plongent dans l’univers joyeux et décalé du cirque pour un moment plein de surprises et de bonne humeur.

Informations et Réservations: 06 80 06 31 94 et risorius.mail@gmail.com et sur notre site: www.risorius.org .

Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 31 94 risorius.mail@gmail.com

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English : Panique au cirque

L’événement Panique au cirque Saint-Parize-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Pierre Magny-Cours