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Panorama du Porzay et de Ploéven, Bibliothèque, Ploéven

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Ploéven

Panorama du Porzay et de Ploéven, Bibliothèque, Ploéven

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
Place de la mairie 29550 Ploéven
Ville
29550 Ploéven
Département
Finistère

Panorama du Porzay et de Ploéven Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence sur le thème « Panorama du Porzay et de Ploéven » animé par Jean Gouérec

Bibliothèque Place de la mairie 29550 Ploéven Ploéven 29550 Finistère Bretagne
Conférence sur le thème « Panorama du Porzay et de Ploéven » animé par Jean Gouérec

©mairie

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