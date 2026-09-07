Panorama du Porzay et de Ploéven, Bibliothèque, Ploéven

Informations pratiques

Panorama du Porzay et de Ploéven Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence sur le thème « Panorama du Porzay et de Ploéven » animé par Jean Gouérec

Bibliothèque Place de la mairie 29550 Ploéven Ploéven 29550 Finistère Bretagne

Conférence sur le thème « Panorama du Porzay et de Ploéven » animé par Jean Gouérec

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