AGENDA · Ploéven
Panorama du Porzay et de Ploéven, Bibliothèque, Ploéven
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Ploéven
Informations pratiques
Panorama du Porzay et de Ploéven Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Conférence sur le thème « Panorama du Porzay et de Ploéven » animé par Jean Gouérec
Bibliothèque Place de la mairie 29550 Ploéven Ploéven 29550 Finistère Bretagne
Conférence sur le thème « Panorama du Porzay et de Ploéven » animé par Jean Gouérec
©mairie
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