Papa s’incruste, Théâtre Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Papa s’incruste 23 et 24 février 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-23T15:00:00+01:00 – 2027-02-23T16:30:00+01:00

Fin : 2027-02-24T20:30:00+01:00 – 2027-02-24T22:00:00+01:00

Comédie

Isabelle et Martin voulaient passer un week-end en amoureux… C’est raté !

Isabelle et Martin s’apprêtent à célébrer leur 12ᵉ anniversaire de rencontre dans une ambiance parfaite : dîner romantique et les enfants en week-end chez les grands-parents. Tout est prêt pour un moment d’amour et de tranquillité… jusqu’à l’arrivée inattendue de Jean-Pierre, le père de Martin, qui débarque avec une annonce fracassante : après 43 ans de mariage, il quitte sa femme !

Décidé à s’installer temporairement chez son fils, Jean-Pierre transforme le week-end idyllique du couple en véritable tornade familiale.

Entre rires, émotions et situations improbables, cette comédie explore avec humour les relations de couple, les générations qui s’entrechoquent et les imprévus de la vie de famille…

Pièce de Matthieu Burnel

Mise en scène : Luq Hamett

Avec David Martin, Jane Resmond et Fabrice Fara

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]

Comédie Théâtre Beaulieu