Papatish en concert à l'odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre samedi 14 février 2026.
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Multi-instrumentiste voyageur mêlant jazz-rock, funk, reggae et dub. Une musique groovy aux boucles live et effets, où plane parfois un drôle d’oiseau tropical. Réservation par téléphone.
à l'odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87
Multi-instrumentalist and traveler, mixing jazz-rock, funk, reggae and dub. A groovy music with live loops and effects, where sometimes a strange tropical bird hovers. Book by phone.
