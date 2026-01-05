Papatish en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre

Papatish en concert

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Multi-instrumentiste voyageur mêlant jazz-rock, funk, reggae et dub. Une musique groovy aux boucles live et effets, où plane parfois un drôle d’oiseau tropical. Réservation par téléphone.

.

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Multi-instrumentalist and traveler, mixing jazz-rock, funk, reggae and dub. A groovy music with live loops and effects, where sometimes a strange tropical bird hovers. Book by phone.

L’événement Papatish en concert Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65