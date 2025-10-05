PAPI SE RE MARIE – LE PETIT KURSAAL Besancon

PAPI SE RE MARIE Début : 2026-02-08 à 15:00. Tarif : – euros.

Scandale dans la famille : Papi veut se remarier !Du haut des ses 80 ans, Papi cherche une nouvelle épouse.Dans cette comédie hilarante, vous découvrirez comment un octogénaire se débrouille pour trouver une nouvelle femme. Bien que perdu avec les nouvelles techniques de drague, Papi va vous régaler avec cette comédie complètement déjantée.Artistes :Youssef le daron

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25