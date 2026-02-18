Papic Compagnie Drolatic Industry Chambray-lès-Tours
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 16:35:00
2026-04-12
D’après le livre Les Trésors de Papic d’Émilie Soleil et Christian Voltz (Bayard Éditions).
Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs ….
34 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Based on the book Les Trésors de Papic by Émilie Soleil and Christian Voltz (Bayard Éditions).
Sacha admires Papic, his grandfather with his long, prickly beard. In this beard, Sacha picks hidden objects. These represent stories and memories ….
