Climbach

Papier Kultour Pfalz Alsace

1 rue de Bitche Climbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-09-06

De mai à octobre le Papier Kultour nous emmènera sur les chemins d’un voyage passionnant à travers l’histoire culturelle, politique, artistique et industrielle de la production à toutes les utilisations du papier dans le Palatinat et en Alsace.

De mai à octobre le Papier Kultour nous emmènera sur les chemins d’un voyage passionnant à travers l’histoire culturelle, politique, artistique et industrielle de la production à toutes les utilisations du papier dans le Palatinat et en Alsace. De nombreuses manifestations, expositions, visites de musées d’unités de fabrication en collaboration avec les artistes et leur travail auront lieu durant tout cet été. 0 .

1 rue de Bitche Climbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 28 22

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English :

From May to October, *Papier Kultour* will take us on a fascinating journey through the cultural, political, artistic, and industrial history of paper production and its various uses in the Palatinate and Alsace.

L’événement Papier Kultour Pfalz Alsace Climbach a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte