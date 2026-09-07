Papier Marbré, médiathèque léon guizard, Fabrègues
samedi 3 octobre 2026 · médiathèque léon guizard · Fabrègues
Informations pratiques
Papier Marbré Samedi 3 octobre, 10h00 médiathèque léon guizard Hérault
limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Atelier créatif de papier marbré à partir de mousse à raser, permettant de découvrir une technique simple et ludique pour créer des motifs colorés et uniques sur papier.
médiathèque léon guizard 31 bis Paul Doumer 34690 Fabrègues Fabrègues 34690 Hérault Occitanie 0467855434 https://www.fabregues.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.67.85.54.34 »}] Petite médiathèque de village nous proposon livres multimédia et jeux de société. NOus avons aussi un agenda trimestriel avec des activités pour tous arrêt bus et parking
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