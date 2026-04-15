Papillons des prairies – Sortie Panda Club – WWF Genève, Autre lieu, Genève

Papillons des prairies – Sortie Panda Club – WWF Genève Mercredi 3 juin, 13h00 Autre lieu

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T13:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T13:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Vulcain, petite tortue, paon du jour ou machaon: sais-tu qui se cachent derrière ces drôles de noms? Des papillons!!! En as-tu déjà observé de près? Ces petites bêtes aux couleurs éclatantes aiment boire le nectar des fleurs de nos prairies. Viens en apprendre davantage sur ces insectes et sur leur mode de vie. Jeux, observations et balade seront au programme.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/papillons-des-prairies-sortie-panda-club-geneve-4a6vVj1b7B/overview »}]

Vulcain, petite tortue, paon du jour ou machaon: sais-tu qui se cachent derrière ces drôles de noms?

WWF Genève