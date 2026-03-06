Papillons, libellules et autres petites bêtes d’Épagne-Épagnette

39 Route de Paris Épagne-Épagnette Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

[Sortie nature]

Dès lors que les températures remontent, c’est le moment pour nombre d’insectes de se mettre en activité. Rejoignez-nous pour découvrir papillons, libellules et tous ces autres insectes aussi chatoyants que délicats qui donnent vie à notre territoire !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-et-autres-insectes-epagne/

39 Route de Paris Épagne-Épagnette 80580 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature outing]

As soon as temperatures rise, it’s time for many insects to get active. Join us to discover butterflies, dragonflies and all the other delicate, shimmering insects that give life to our territory!

Good to know:

Free

Duration: 2 hours

Reservations essential: 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/papillons-et-autres-insectes-epagne/

L’événement Papillons, libellules et autres petites bêtes d’Épagne-Épagnette Épagne-Épagnette a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées