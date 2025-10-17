NUIT D’IVRESSE – QUATTRO Gap

NUIT D’IVRESSE – QUATTRO Gap vendredi 17 octobre 2025.

NUIT D’IVRESSE Début : 2026-02-08 à 16:00. Tarif : – euros.

Mediaspectacles et AC PROD L 2-1076214 / L 3- 1076215 Présente : Jacques Belin, un animateur de télévision imbu de lui-même, se retrouve seul dans un bar après l’annulation d’un dîner important.En quête de compagnie, il fait la connaissance de Simone, une femme au franc-parler, un peu paumée et récemment sortie de prison. L’alcool aidant, ils passent une nuit mouvementée, oscillant entre disputes, rires et moments de tendresse. Au fil de la soirée, les masques tombent et laissent place à une rencontrehumaine touchante et hilarante. Renseignement Office de Tourisme: 04.92.52.56.56PMR: mediaspectacles@hotmail.fr

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05