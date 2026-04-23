Para Swimming World Series AquaVal Centre aquatique Alice Milliat Taverny
Para Swimming World Series AquaVal Centre aquatique Alice Milliat Taverny vendredi 1 mai 2026.
Taverny
Para Swimming World Series
AquaVal Centre aquatique Alice Milliat 7 rue Théroigne de Méricourt Taverny Val-d’Oise
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
La journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Au cœur d’un circuit mondial de neuf rendez-vous à travers les cinq continents, cet événement d’envergure rassemblera plus de 200 athlètes venus de 38 pays pour trois jours de compétition de para natation.
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AquaVal Centre aquatique Alice Milliat 7 rue Théroigne de Méricourt Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 30 26 39 41
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English :
At the heart of a global circuit of nine events across five continents, this major event will bring together over 200 athletes from 38 countries for three days of para-swimming competition.
L’événement Para Swimming World Series Taverny a été mis à jour le 2026-04-23 par Val d’Oise Tourisme