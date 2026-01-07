Do You Remember Festival Théâtre Madeleine-Renaud Taverny

Do You Remember Festival Théâtre Madeleine-Renaud Taverny vendredi 3 juillet 2026.

PROGRAMMATION – ARTISTES PRÉSENTS

Vendredi 3 juillet

Horaires : ouverture des portes dès 14h

Début du show à 15h

Fin du show à 00h

+ 15 artistes

  • 3T
  • LUNIZ
  • BUSTA FLEX
  • FUCKLY
  • KULE T FROM MN8
  • WORLDS APART
  • SINIK
  • NIVEA
  • DANTE THOMAS
  • ELIZIO

Samedi 4 juillet

Horaires : ouverture des portes dès 14h

Début du show à 15h

Fin du show à 00h

+ 15 artistes

  • PASSI
  • POETIC LOVER
  • STOMY BUGSY
  • DADDY MORY
  • TOM FRAGER
  • BLU CANTRELL
  • JEAN-MICHEL ROTIN
  • TRIBAL JAM
  • MELLOWMAN
  • MARC ANTOINE
  • OLIVER N’GOMA Jr.
  • ALI ANGEL

Dimanche 5 juillet

Horaires : ouverture des portes dès 14h

Début du show à 15h

Fin du show à 00h

+ 15 artistes

  • FAF LA RAGE
  • MEDHY CUSTOS
  • JENNIFER PAIGE
  • EAST 17
  • JENNY FROM ACE OF BASE
  • TRUTH HURTS
  • HAYDON FROM ULTIMATE KAOS
  • MARC ANTOINE
  • AMINE

Profitez de ces 2 jours pour vous replonger dans vos souvenirs et revivre des moments remplis d’émotions aux côtés d’artistes exceptionnels.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
payant Tout public.

Date(s) :

Théâtre Madeleine-Renaud Parc François Mitterrand, 6 Rue du Chemin Vert de Boissy  95150 Taverny
https://www.dyrfestival.fr/


Afficher la carte du lieu Théâtre Madeleine-Renaud et trouvez le meilleur itinéraire