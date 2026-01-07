Do You Remember Festival Théâtre Madeleine-Renaud Taverny
Do You Remember Festival Théâtre Madeleine-Renaud Taverny vendredi 3 juillet 2026.
PROGRAMMATION – ARTISTES PRÉSENTS
Vendredi 3 juillet
Horaires : ouverture des portes dès 14h
Début du show à 15h
Fin du show à 00h
+ 15 artistes
- 3T
- LUNIZ
- BUSTA FLEX
- FUCKLY
- KULE T FROM MN8
- WORLDS APART
- SINIK
- NIVEA
- DANTE THOMAS
- ELIZIO
Samedi 4 juillet
Horaires : ouverture des portes dès 14h
Début du show à 15h
Fin du show à 00h
+ 15 artistes
- PASSI
- POETIC LOVER
- STOMY BUGSY
- DADDY MORY
- TOM FRAGER
- BLU CANTRELL
- JEAN-MICHEL ROTIN
- TRIBAL JAM
- MELLOWMAN
- MARC ANTOINE
- OLIVER N’GOMA Jr.
- ALI ANGEL
Dimanche 5 juillet
Horaires : ouverture des portes dès 14h
Début du show à 15h
Fin du show à 00h
+ 15 artistes
- FAF LA RAGE
- MEDHY CUSTOS
- JENNIFER PAIGE
- EAST 17
- JENNY FROM ACE OF BASE
- TRUTH HURTS
- HAYDON FROM ULTIMATE KAOS
- MARC ANTOINE
- AMINE
Profitez de ces 2 jours pour vous replonger dans vos souvenirs et revivre des moments remplis d’émotions aux côtés d’artistes exceptionnels.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Madeleine-Renaud Parc François Mitterrand, 6 Rue du Chemin Vert de Boissy 95150 Taverny
https://www.dyrfestival.fr/
Afficher la carte du lieu Théâtre Madeleine-Renaud et trouvez le meilleur itinéraire