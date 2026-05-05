Parade à vélo, lace Henri IV 78320 Le Mesnil Saint Denis, Rodon

Parade à vélo Samedi 9 mai, 18h00 lace Henri IV 78320 Le Mesnil Saint Denis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T18:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T18:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00

Pour bien commencer cette nouvelle édition de Mai à Vélo 2026, retrouvons-nous pour une parade à vélo autour du Mesnil, suivie d’un apéro partagé!

Rendez-vous Place Henri IV (espace d’herbe près du parc enfants) pour un départ à 19h.

Nous partirons pour une petite balade autour du Mesnil d’environ 1h (5km).

Accessible aux enfants capables de faire du vélo sur la route, accompagnés d’un adulte.

N’hésitez pas à vous déguiser ou décorer vos vélos pour faire de cette parade un moment festif inoubliable! (possibilité de nous retrouver dès 18h sur place pour décorer les vélos ensemble)

Apportez boissons et/ou victuailles à partager après la parade!

lace Henri IV 78320 Le Mesnil Saint Denis 4-8 Pl. Henri IV, 78320 Le Mesnil Saint Denis Rodon 78320 Yvelines Île-de-France

Parade à vélo déguisée!