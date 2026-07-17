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AGENDA · Le Mans

Parade, Les Cinéastes, Le Mans

samedi 15 août 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Parade, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Parade Samedi 15 août, 16h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T16:30:00+02:00 – 2026-08-15T17:55:00+02:00
Fin : 2026-08-15T16:30:00+02:00 – 2026-08-15T17:55:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=4ZSES »}]
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