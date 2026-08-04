La cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La cité Plantagenêt

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16 12:15:00

Date(s) :

2026-08-16

Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.

Jauge de 25 personnes. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72