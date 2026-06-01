Parade Les envolées Vrély
Parade Les envolées Vrély dimanche 21 juin 2026.
Vrély
Parade Les envolées
Vrély Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
On vous propose de venir voir la parade des oiseaux avec la Cie des invisibles pour passer une après-midi conviviale, qui sera suivi à 16h d’un verre de l’amitié offert avec une buvette sur place et un concert du Rural Blues Band
On vous propose de venir voir la parade des oiseaux avec la Cie des invisibles pour passer une après-midi conviviale, qui sera suivi à 16h d’un verre de l’amitié offert avec une buvette sur place et un concert du Rural Blues Band .
Vrély 80170 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84
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English :
We invite you to come see the bird parade with the Cie des invisibles for a fun-filled afternoon, followed at 4 p.m. by a complimentary “friendship drink” at the on-site refreshment stand and a concert by the Rural Blues Band
L’événement Parade Les envolées Vrély a été mis à jour le 2026-06-15 par OT HAUTE SOMME PERONNE