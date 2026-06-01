Vrély

Parade Les envolées

Vrély Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

On vous propose de venir voir la parade des oiseaux avec la Cie des invisibles pour passer une après-midi conviviale, qui sera suivi à 16h d’un verre de l’amitié offert avec une buvette sur place et un concert du Rural Blues Band

On vous propose de venir voir la parade des oiseaux avec la Cie des invisibles pour passer une après-midi conviviale, qui sera suivi à 16h d’un verre de l’amitié offert avec une buvette sur place et un concert du Rural Blues Band .

Vrély 80170 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to come see the bird parade with the Cie des invisibles for a fun-filled afternoon, followed at 4 p.m. by a complimentary “friendship drink” at the on-site refreshment stand and a concert by the Rural Blues Band

L’événement Parade Les envolées Vrély a été mis à jour le 2026-06-15 par OT HAUTE SOMME PERONNE