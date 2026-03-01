Parade musicale Léré
Parade musicale Léré samedi 21 mars 2026.
Parade musicale
Léré Cher
Gratuit
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21 13:00:00
2026-03-21
Parade de chars musicaux décorés
Des chars décorés avec des musiciens déambuleront dans le centre du village
Parade festive à Léré !
Rejoignez nous pour un moment de joie et de convivialité lors de la parade organisée par les Opains d’Abord !
Au programme 3 tours de la Collégiale dans une ambiance festive et chaleureuse. Musique, bonne humeur et esprit de fête seront au rendez-vous !
Venez nombreux partager ce moment et faire la fête avec nous ! .
Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 98 32 61
English :
Parade of decorated musical floats
