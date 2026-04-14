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Parade vélo, Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS, Buxerolles

Parade vélo, Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS, Buxerolles mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS

Adresse : rue des deux communes BUXEROLLES

Ville : 86180 Buxerolles

Département : Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Parade vélo Mercredi 27 mai, 14h00 Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:00:00+02:00

De 14h à 19h -Au vélodrome de la Pépinière-
– Ateliers maniabilités
– Atelier sensibilisation sécurité routière
– Atelier réparation
– Spectacle
A 15h -Parade vélo enfant-
– 1 parcours de 6,5 km passant par la piste d’éducation routière de la Porte de Paris
– 1 parcours de 3 km d’initiation
A 16h30 -Goûter
A 18h30 – Parade vélo –
A 20h – Spectacle- Plaine de Coubertin

Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS rue des deux communes BUXEROLLES Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ctpoitiers@gmail.com »}]
La parade Vélo va permettre à tous les pratiquants de la petite reine de clôturer Mai à vélo en déambulant dans les rues de Poitiers et de Buxerolles.

À voir aussi à Buxerolles (Vienne)