Parade vélo, Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS, Buxerolles
Parade vélo, Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS, Buxerolles mercredi 27 mai 2026.
Parade vélo Mercredi 27 mai, 14h00 Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T21:00:00+02:00
De 14h à 19h -Au vélodrome de la Pépinière-
– Ateliers maniabilités
– Atelier sensibilisation sécurité routière
– Atelier réparation
– Spectacle
A 15h -Parade vélo enfant-
– 1 parcours de 6,5 km passant par la piste d’éducation routière de la Porte de Paris
– 1 parcours de 3 km d’initiation
A 16h30 -Goûter
A 18h30 – Parade vélo –
A 20h – Spectacle- Plaine de Coubertin
Vélodrome de la Pépinière 86 POITIERS rue des deux communes BUXEROLLES Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ctpoitiers@gmail.com »}]
La parade Vélo va permettre à tous les pratiquants de la petite reine de clôturer Mai à vélo en déambulant dans les rues de Poitiers et de Buxerolles.
À voir aussi à Buxerolles (Vienne)
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