Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Paradis sur Seine quai Henri IV Paris 4e Arrondissement

Paradis sur Seine quai Henri IV Paris 4e Arrondissement mardi 14 juillet 2026.

Lieu : quai Henri IV

Adresse : Paradis Latin sur Seine

Ville : 75004 Paris 4e Arrondissement

Département : Paris

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 500 500 500

Paris 4e Arrondissement

Paradis sur Seine

quai Henri IV Paradis Latin sur Seine Paris 4e Arrondissement Paris

Tarif : 500 – 500 – 500 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :
2026-07-14

  .

quai Henri IV Paradis Latin sur Seine Paris 4e Arrondissement 75004 Paris Île-de-France +33 1 43 25 28 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Paradis sur Seine Paris 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Choose Paris Region