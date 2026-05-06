Paradis sur Seine quai Henri IV Paris 4e Arrondissement
Paradis sur Seine quai Henri IV Paris 4e Arrondissement mardi 14 juillet 2026.
Paris 4e Arrondissement
Paradis sur Seine
quai Henri IV Paradis Latin sur Seine Paris 4e Arrondissement Paris
Tarif : 500 – 500 – 500 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-14
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quai Henri IV Paradis Latin sur Seine Paris 4e Arrondissement 75004 Paris Île-de-France +33 1 43 25 28 28
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English :
L’événement Paradis sur Seine Paris 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Choose Paris Region