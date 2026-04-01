Ferrals-les-Corbières

PARADOX

boulevard Marx Dormoy Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La communauté de communes Région Lézignanaise Corbières Minervois vous propose une soirée de danse.

Comme dit Edgar Morin Les artistes sont le témoin et acteurs de la crise du monde qui affecte toutes les sphères… Il faudrait une métamorphose…

Avec Paradox Loriane Wagner a choisi d’explorer le sujet de la métamorphose et pour cela, elle a choisi de mettre en scène la créature.

DANSE Cie Portes Sud (11)

Sur réservation en ligne

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boulevard Marx Dormoy Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 contact@ccrlcm.fr

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English :

The communauté de communes Région Lézignanaise Corbières Minervois invites you to an evening of dancing.

In the words of Edgar Morin, Artists are the witnesses and actors of the world crisis that affects all spheres… We need a metamorphosis…

With Paradox, Loriane Wagner has chosen to explore the subject of metamorphosis, and to do so, she has chosen to stage the creature.

DANCE Cie Portes Sud (11)

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L’événement PARADOX Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois