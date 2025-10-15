Parblex !

Hors les murs Lindry Yonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vous connaissiez le Clown blanc et l’Auguste ? Vous adorerez Lefeuvre et André, versions modernes et slow cirque de cet éternel duo.

L’un athlète en slip noir, l’autre, costaud en chemise bordeaux voici vingt ans et plus que ces clowns de terrain sillonnent le pays par monts et par vaux. Parblex !, leur dernière échappée burlesque en plein air les trouve tout naturellement absorbés dans leurs activités favorites. Sur une surface qui évoque un court de tennis, un terrain de boules ou un billard géant, ils font assaut de trouvailles pour changer de banals ustensiles en objets de prouesses poétiques planche, truelle, masse de chantier… rien ne saurait résister à leur fantaisie ! .

Hors les murs Lindry 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

L’événement Parblex ! Lindry a été mis à jour le 2025-10-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)