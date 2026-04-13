Parc à l’Anglaise du château d’Hendecourt, Parc du chateau d’Hendecourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt

Parc à l’Anglaise du château d’Hendecourt Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du chateau d’Hendecourt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Parc de 8 hectares, dessiné par l’illustre paysagiste Édouart REDONT, avec arbres centenaires servant d’écrin à un imposant château Art Déco et à une chapelle en pierre blanche. Hêtre pourpre remarquable, allées de charmes et de frênes, pièce d’eau, pergolas, gloriette, statues émergeant de bosquets et massifs fleuris avec rosiers anciens et modernes, graminées et vivaces..

Parc du chateau d’Hendecourt 16, rue du Mont, 62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Hendecourt-lès-Cagnicourt 62182 Pas-de-Calais Hauts-de-France Ce parc de 8 ha dessiné par l’illustre paysagiste Edouart Redont abrite des arbres remarquables servant d’écrin à un imposant château Art Déco et à une chapelle en pierre blanche.On y trouve des charmes centenaires, des frênes, des bosquets, des graminées et des vivaces et massifs fleuris avec des rosiers anciens et modernes. Sur D 956, mi-chemin Arras-Cambrai et Douai-Bapaume.

Parc de 8 hectares, dessiné par l’illustre paysagiste Édouart REDONT, avec arbres centenaires servant d’écrin à un imposant château Art Déco et à une chapelle en pierre blanche.

©Madame Topart de Moriamé