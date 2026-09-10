Parc animalier, La Tour, Bourg-le-Roi

Informations pratiques

Parc animalier 19 et 20 septembre La Tour Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

PARC ANIMALIER

Les visiteurs traversent l’histoire parmi les animaux (ânesses du Cotentin, chèvres naines, alpagas et moutons d’Ouessant Un circuit pédagogique avec panonceaux questions-réponses

Le parc animalier d’une surface de 3 hectares est situé sur le site de La Tour dominé par les ruines du donjon du XII ème siècle. Un magnifique panorama à 360°offre à la vue dans un parcours empreint de sérénité et chargé d’histoire. Les visiteurs se promènent parmi les animaux (ânesses du Cotentin, chèvres naines, alpagas et moutons d’Ouessant). Un circuit pédagogique agrémenté de chênes rouges d’Amérique et de panonceaux questions-réponses est proposé pour le plaisir des petits et des grands. Des bancs de granit jalonnent la promenade invitant les visiteurs au repos. En pratiquant l’éco-pâturage ces animaux participent à la protection de l’environnement.

La Tour Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 33 6 13 41 12 78 parc animalier

Les visiteurs traversent l’histoire parmi les animaux (ânesses du Cotentin, chèvres naines, alpagas et moutons d’Ouessant Un circuit pédagogique avec panonceaux questions-réponses

Le parc animalier d’une surface de 3 hectares est situé sur le site de La Tour dominé par les ruines du donjon du XII ème siècle. Un magnifique panorama à 360°offre à la vue dans un parcours empreint de sérénité et chargé d’histoire. Les visiteurs se promènent parmi les animaux (ânesses du Cotentin, chèvres naines, alpagas et moutons d’Ouessant). Un circuit pédagogique agrémenté de chênes rouges d’Amérique et de panonceaux questions-réponses est proposé pour le plaisir des petits et des grands. Des bancs de granit jalonnent la promenade invitant les visiteurs au repos. En pratiquant l’éco-pâturage ces animaux participent à la protection de l’environnement. parking à proximité

PARC ANIMALIER

©Jocelyne Richard