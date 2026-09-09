Retour au XII ème siècle, Porte Saint-Mathurin, Bourg le Roi

Informations pratiques

Retour au XII ème siècle 19 et 20 septembre Porte Saint-Mathurin Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Porte Saint-Mathurin à Bourg le Roi, entrée sud du village fortifié

découverte de Bourg le Roi à travers son Histoire et son patrimoine

Le village est mentionné pour la première fois dans les textes en 1154. C’est un domaine du chapitre cathédral du Mans qui semble exister au début du XIIe siècle, même si quelques tessons remontant au haut Moyen-âge ont été découverts dans le cimetière. À la fois village et commune, cet ancien chef-lieu de canton est intégralement compris dans une enceinte de murailles dont il reste d’importants vestiges au nord et au sud. Le caractère fortifié tient également aux deux portes médiévales de la ville. L’habitat est surtout composé de maisons anciennes rénovées, au milieu de jardins arborés. L’ensemble du site a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Étendu sur à peine trente-six hectares, Bourg-le-Roi, dans le nord de la Sarthe, est l’une des plus petites communes de France. Seulement 182 maisons, certes, mais un passé glorieux. Bourg-le-Roi fut choisi par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et d’une grande partie de l’Aquitaine et de la Normandie, comme place d’observation. Le hameau se situait en effet sur une voie de passage entre Le Mans et Alençon, centres économiques importants. Au XIIe siècle, des fortifications furent donc érigées.

Porte Saint-Mathurin Rue de la Libération Bourg le Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 33 6 13 41 12 78 découverte de Bourg le Roi à travers son Histoire et son patrimoine

Porte Saint-Mathurin à Bourg le Roi, entrée sud du village fortifié

Le village est mentionné pour la première fois dans les textes en 1154. C’est un domaine du chapitre cathédral du Mans qui semble exister au début du XIIe siècle, même si quelques tessons remontant au haut Moyen-âge ont été découverts dans le cimetière. À la fois village et commune, cet ancien chef-lieu de canton est intégralement compris dans une enceinte de murailles dont il reste d’importants vestiges au nord et au sud. Le caractère fortifié tient également aux deux portes médiévales de la ville. L’habitat est surtout composé de maisons anciennes rénovées, au milieu de jardins arborés. L’ensemble du site a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Étendu sur à peine trente-six hectares, Bourg-le-Roi, dans le nord de la Sarthe, est l’une des plus petites communes de France. Seulement 182 maisons, certes, mais un passé glorieux. Bourg-le-Roi fut choisi par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et d’une grande partie de l’Aquitaine et de la Normandie, comme place d’observation. Le hameau se situait en effet sur une voie de passage entre Le Mans et Alençon, centres économiques importants. Au XIIe siècle, des fortifications furent donc érigées. parking à proximité

Porte Saint-Mathurin à Bourg le Roi, entrée sud du village fortifié

©Jocelyne Richard