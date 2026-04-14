Parc du château de Nesmy, Château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy, Nesmy

Parc du château de Nesmy 6 et 7 juin Château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy Vendée

5 € par personne. gratuit pour < 12 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 - 2026-06-07T17:30:00+02:00

Parc dessiné en 1842 par André Leroy à la demande de Charles et Mathilde de Tinguy. Réaménagé fin XIXème siècle avec le concours des frères Bühler.

Château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy Nesmy 85310 Vendée Pays de la Loire 02.51.07.35.03. https://chateaudenesmy.wixsite.com/website Parc dessiné en 1842 par André Leroy à la demande de Charles et Mathilde de Tinguy. Réaménagé au XIXème siècle avec le concours des frères Bühler Parking face à l’entrée

Parc dessiné en 1842 par André Leroy à la demande de Charles et Mathilde de Tinguy. Réaménagé fin XIXème siècle avec le concours des frères Bühler.

©Chapelle