Parc Noua—Le regard, entre réflexion et reflet, Parcul Noua, Braşov, Brașov

Parc Noua—Le regard, entre réflexion et reflet 5 – 7 juin Parcul Noua, Braşov Brașov

free, unlimited number of places, no equipment to plan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le circuit autour du lac du Parc Noua, situé à Brașov, offre une promenade accessible et immersive dans un paysage naturel où l’eau, la forêt et la lumière dialoguent en permanence.

The path follows the banks of the lake, allowing for a succession of varied viewpoints : from open areas where the gaze embraces the whole plan of water to more intimate, tree-lined passages where nature filters light and invites contemplation. À chaque étape, le paysage se transforme, créant un jeu subtil entre vue, regard et reflet.

Le parcours est ponctué de moments d’arrêt possibles : pontons, clairières et espaces calmes qui favorisent l’observation et la réflexion. The lake then becomes a living mirror, reflecting the sky, the movements of the wind and the presence of visitors.

Ce circuit propose ainsi une expérience sensorielle et méditative, où la marche devient une façon d’apprendre à voir autrement — à travers la lenteur, l’attention et l’rencontre avec le paysage.

Parcul Noua, Braşov Strada Gorunului, Brasov, Romania, 500312 Brașov 500303 Noua-Dârste Brașov +40740294945 https://www.metropola.ro/brasov/activitati/parcul-noua-parcul-lacul-noua

Le circuit autour du lac du Parc Noua, situé à Brașov, offre une promenade accessible et immersive dans un paysage naturel où l’eau, la forêt et la lumière dialoguent en permanence.

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