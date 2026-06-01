Apprendre à travers la nature dans notre jardin d’herbes de l’école, Scoala Gimnaziala Regele Mihai I Bod,

Apprendre à travers la nature dans notre jardin d’herbes de l’école Vendredi 5 juin, 10h00 Scoala Gimnaziala Regele Mihai I Bod Brașov

Ouvert aux élèves et à la communauté scolaire. Aucune inscription préalable n’est requise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Les élèves de Scoala Gimnaziala Regele Mihai I Bod participeront à une activité éducative en plein air dans le jardin des herbes de l’école, développé comme un espace d’apprentissage pour la sensibilisation environnementale et l’éducation pratique.

Au cours de l’activité, les élèves exploreront et prendront soin des plantes aromatiques telles que la livèche, la ciboulette, le romarin, la menthe et la mélisse. Ils apprendront leurs caractéristiques, usages et importance dans la vie quotidienne, tout en développant le respect de la nature et des pratiques durables.

Le programme comprend des activités pratiques, de la plantation, de l’observation, des jeux simples et des discussions adaptées à l’âge des élèves. L’activité encourage la curiosité, le travail d’équipe et un lien direct avec la nature.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme européen Rendez-vous aux jardins 2026 et met en lumière le rôle des jardins scolaires comme espaces d’apprentissage, de créativité et d’engagement communautaire.

Scoala Gimnaziala Regele Mihai I Bod Bod, Brasov 507015 507015 Brașov +40726265577 https://www.facebook.com/ScoalaRegeleMihaiBod/

Les élèves de Scoala Gimnaziala Regele Mihai I Bod participeront à une activité éducative en plein air dans le jardin des herbes de l’école, développé comme un espace d’apprentissage pour la et cours…

©Scoala Gimnaziala Regele Mihai I Bod