Balade ornithologique et culturelle, Evenement,

Balade ornithologique et culturelle Samedi 6 juin, 10h30 Evenement

Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1h30 -Sur réservation – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

En compagnie de Solen Boivin, guide nature et ornithologue hors-pair et de

Caroline Weber, guide-conférencière du Musée de Saint-Quentin-en-Yvelines, découvrez l’histoire du parc de Diane et du bois des Clayes mais aussi les oiseaux et insectes qui peuplent jardins urbains et lisières forestières !

Rdv : parking de la médiathèque Jacques Prévert, 3 allée Henri Langlois aux Clayes-sous-Bois

Evenement Saint-Quentin-en-Yvelines [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4020 »}]

Découverte de l’histoire du parc de Diane et du bois des Clayes mais aussi les oiseaux et insectes qui peuplent jardins urbains et lisières forestières ! jardins oiseaux

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