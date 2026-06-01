Rendez vous aux jardins au LVM Arboretum, LVM arboretum,
Rendez vous aux jardins au LVM Arboretum, LVM arboretum, samedi 6 juin 2026.
Rendez vous aux jardins au LVM Arboretum Samedi 6 juin, 10h00 LVM arboretum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Les visiteurs de l’Arboretum LVM sont invités à s’immerger dans la beauté de ces plantes. De plus, l’Arboretum propose un large éventail d’événements culturels, inspirants et éducatifs, et les visiteurs peuvent également bénéficier de conseils d’experts pour l’aménagement et la conception de leur propre jardin.
Le mois de juin à l’Arboretum LVM de Kalsnava est consacré aux pivoines en pleine floraison, reines incontestées de la collection. Leurs fleurs luxuriantes transforment l’Arboretum en une vibrante célébration de couleurs et de parfums, invitant les visiteurs à profiter non seulement d’un spectacle floral époustouflant, mais aussi d’un programme culturel d’un mois riche en événements et en inspiration.
Le 7 juin, rejoignez-nous pour célébrer la Journée internationale du jardin « Rendez-vous au jardin », avec l’ouverture officielle du « Défilé des pivoines en fleurs » annuel à l’Arboretum LVM. Les amoureux des jardins et de la nature, y compris les familles avec enfants, sont chaleureusement invités à participer à l’atelier créatif « Pierres fleuries », où les visiteurs pourront explorer leur créativité en peignant des motifs floraux sur des pierres – une activité qui ravira petits et grands.
À 13 h, profitez d’un charmant concert au milieu des pivoines en fleurs, ajoutant une touche musicale particulière à une journée pleine de nature, de couleurs et d’inspiration.
LVM arboretum “Ogu Īves”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV – 4860 LV-4860
Les visiteurs de l’Arboretum LVM sont invités à s’immerger dans la beauté de ces plantes. De plus, l’Arboretum propose un large éventail d’événements culturels, inspirants et éducatifs, et les de et …
© LVM arboretum
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